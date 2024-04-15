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Павел Дуров анонсировал появление новых опций в мессенджере Telegram
Планируется добавление 16 новых функций.

Павел Дуров анонсировал появление новых опций в мессенджере Telegram. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сооснователя соцсети.

По его словам на платформе запустят 16 новых возможностей, часть из который действует уже сейчас. Подробности будут опубликованы дополнительно.

Дуров дал комментарий в свете последнего обновления Telegram, в котором появилась возможность создавать стикеры без сторонних площадок.