Опубликован прогноз погоды на 16 апреля в Рязанской области
Во вторник, 16 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
Опубликован прогноз погоды на 16 апреля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 16 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
Ветер западной четверти, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +1, +6 градусов, днем +11, +16 градусов.