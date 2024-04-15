Новым руководителем МУП РМПТС стал Денис Гаврилов

Ранее с поста директора МУ РМПТС ушел Николай Семенов. Он возглавлял предприятие с 2022 года.

Новым руководителем МУП РМПТС стал Денис Гаврилов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По данным Vidsboku, ранее Гаврилов был гендиректором ООО «Рязаньгазинвест», замом гендиректора в ООО «Рязанский завод Банктехника», а также директором ООО «Технологические системы». В последние годы работал в Смоленске в должности генерального директора ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Ранее с поста директора МУ РМПТС ушел Николай Семенов. Он возглавлял предприятие с 2022 года.