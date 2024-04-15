Новым руководителем МУП РМПТС стал Денис Гаврилов
Ранее с поста директора МУ РМПТС ушел Николай Семенов. Он возглавлял предприятие с 2022 года.
Новым руководителем МУП РМПТС стал Денис Гаврилов. Об этом сообщается на сайте мэрии.
По данным Vidsboku, ранее Гаврилов был гендиректором ООО «Рязаньгазинвест», замом гендиректора в ООО «Рязанский завод Банктехника», а также директором ООО «Технологические системы». В последние годы работал в Смоленске в должности генерального директора ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Ранее с поста директора МУ РМПТС ушел Николай Семенов. Он возглавлял предприятие с 2022 года.