На двух рязанцев возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию мигрантов

Им грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работами на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

На двух рязанцев возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что 34-летний рязанец зарегистрировал в своей квартире на улице Сельских Строителей 34-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Фактически мужчина проживал в другом месте.

Аналогичное преступление совершила 59-летняя жительница села Рождествено в Скопинском районе. Она зарегистрировала в своем жилище 36-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

На рязанцев возбудили уголовные дела. Им грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работами на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.