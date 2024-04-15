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На четырех рязанских улицах 16 апреля отключат холодную воду
Причина — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех рязанских улицах во вторник, 16 апреля, отключат холодную воду. Объявление опубликовала горадминистрация.

С 9:30 до 20:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица 14-ая Линия, дом № 1в;
  • улица Керамзавода, дома №№ 1—37 (нечетная сторона), 8а (Школа № 22), 21а, 25а (Детский сад № 29), 2—38 (четная сторона);
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 7—123 (нечетная сторона), 8—52 (четная сторона), 33а (Детский сад № 24), 39а (ЦДТ Стрекоза), 60 (Десантный полк), 7а, 45, 34б (ЦТП/котельные);
  • улица Строителей, дома №№ 13а, 13б, 15, 15д, 17 корпус 1, 17 В, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37 корпус 3.

Техническую воду будут подвозить с 10:00 к домам № 10 по улице Керамзавода и № 60 по улице Октябрьский городок. Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.