Московские врачи спасли рязанца с редкой болезнью

Мужчина страдал от отека тестикул.

Московские врачи спасли рязанца с редкой болезнью. Об этом в понедельник, 15 апреля, написал сайт «МК».

Недуг начал беспокоить мужчину семь лет назад. Тогда он заметил первые изменения кожных покровов и отек тестикул. После посещения НИИ урологии имени Н.А. Лопаткина была обнаружена лимфедема III степени. Болезнь распространялась на половые органы и нижние конечности. Застой лимфы в семенниках пациента достиг 28 литров.

Данное заболевание встречается крайне редко. Часто оно связано с воспалительными и инфекционными заболеваниями, травмами, опухолями мягких тканей и лимфатического аппарата.

Хирурги прооперировали рязанца. Они смогли полностью восстановить мочеполовую систему, чтобы мужчина смог вести привычную жизнь.