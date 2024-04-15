Мошенники обманули рязанку на 100 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.
Мошенники обманули рязанку на 100 тысяч рублей. Об этом пишет ИД «Пресса».
Жительница Сараев обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил незнакомец и сказал, что якобы кто-то хочет завладеть ее данными с сайта госуслуг.
После этого женщине на телефон пришла «защитная» программа со ссылкой. Она перешла по ней и дала мошенникам доступ к личной информации. С ее банковской карты сняли 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.