Мошенники обманули рязанку на 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Мошенники обманули рязанку на 100 тысяч рублей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Жительница Сараев обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил незнакомец и сказал, что якобы кто-то хочет завладеть ее данными с сайта госуслуг.

После этого женщине на телефон пришла «защитная» программа со ссылкой. Она перешла по ней и дала мошенникам доступ к личной информации. С ее банковской карты сняли 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.