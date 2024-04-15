Минюст предложил разрешить судебным приставам использовать огнестрельное оружие

Отмечается, что в настоящее время такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения.

Минюст предложил разрешить судебным приставам использовать огнестрельное оружие. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на министерство.

Отмечается, что в настоящее время такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения.

По данным издания, за превышение этих полномочий установлена ответственность, также сотрудники обязаны проходить спецподготовку.

Согласно законопроекту, приставы должны оказывать первую помощь, если человек пострадал. Также они должны принимать меры для предоставления медицинской помощи в самый короткий срок.