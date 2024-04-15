Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
11°
Втр, 16
13°
Срд, 17
13°
ЦБ USD 93.59 0.15 16/04
ЦБ EUR 99.79 0.06 16/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
5 часов назад
320
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 119
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
18 165
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
21 423
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минприроды выделило почти 23 миллиона рублей на покупку станции контроля воздуха
Согласно документации, в оборудовании будет встроен анализатор пыли, предназначенный для измерений концентрации аэрозольных частиц в атмосферном воздухе в режиме реального времени.

В Рязанскую область поставят передвижной пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха за 22 миллиона 947 тысяч 900 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Поставщик должен доставить станцию контроля атмосферного воздуха, которую сделали в 2024 году. Отмечается, что на товаре не должно быть механических повреждений.

Согласно документации, в оборудовании будет встроен анализатор пыли, предназначенный для измерений концентрации аэрозольных частиц в атмосферном воздухе в режиме реального времени. Пределы погрешности анализатора составляют около 15 процентов.

Кроме того, станция будет с метеорологическим комплексом, который необходим для контроля температуры внутри и снаружи помещения, относительной влажности, атмосферного давления, направления и скорости ветра. Допускаемая погрешность измерения температуры атмосферного воздуха составляет около 0,5 градуса, влажности воздуха — примерно 10 процентов.

Поставить передвижной пост должны в течение 80 дней с даты подписания госконтракта.