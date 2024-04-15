Минприроды выделило почти 23 миллиона рублей на покупку станции контроля воздуха

Согласно документации, в оборудовании будет встроен анализатор пыли, предназначенный для измерений концентрации аэрозольных частиц в атмосферном воздухе в режиме реального времени.

В Рязанскую область поставят передвижной пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха за 22 миллиона 947 тысяч 900 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Поставщик должен доставить станцию контроля атмосферного воздуха, которую сделали в 2024 году. Отмечается, что на товаре не должно быть механических повреждений.

Согласно документации, в оборудовании будет встроен анализатор пыли, предназначенный для измерений концентрации аэрозольных частиц в атмосферном воздухе в режиме реального времени. Пределы погрешности анализатора составляют около 15 процентов.

Кроме того, станция будет с метеорологическим комплексом, который необходим для контроля температуры внутри и снаружи помещения, относительной влажности, атмосферного давления, направления и скорости ветра. Допускаемая погрешность измерения температуры атмосферного воздуха составляет около 0,5 градуса, влажности воздуха — примерно 10 процентов.

Поставить передвижной пост должны в течение 80 дней с даты подписания госконтракта.