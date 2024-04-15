Крымский мост открыли для проезда транспорта

Причину временного прекращения движения не назвали.

Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщила Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал информационного центра.

В понедельник, 15 апреля, примерно в 15:25 транспортное сообщение на переправе было приостановлено без уточнения причин. Автомобилистов попросили не беспокоиться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, ранее украинские власти заявили о намерении попытаться разрушить Крымский мост до середины июля.