Кабмин: семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
В кабмине отметили, что такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период службы.
Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют счетчики, не будут оплачивать воду и газ за уехавших на СВО родственников. Об этом сообщило Правительство РФ.
В кабмине отметили, что такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период службы.