Кабмин: семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

В кабмине отметили, что такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период службы.

Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют счетчики, не будут оплачивать воду и газ за уехавших на СВО родственников. Об этом сообщило Правительство РФ.

В кабмине отметили, что такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период службы.