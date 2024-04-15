Кабмин поддержал законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам

Речь идет об детях-инвалидах и инвалидах с детства, потерявших родителя — участника СВО.

Правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время СВО. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на копию отзыва кабмина.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя — участника СВО, смогут получать двойную пенсию — по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности.

Инициатором рассмотрения документа стала рабочая группа по вопросам спецоперации во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Он напомнил, что по закону сразу несколько пенсий могут получать только некоторые льготники: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. В случае принятия новый закон дополнит список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга.