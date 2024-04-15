Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
12°
Втр, 16
13°
Срд, 17
13°
ЦБ USD 93.59 0.15 16/04
ЦБ EUR 99.79 0.06 16/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
9 часов назад
465
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 205
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
18 269
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
21 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Кабмин поддержал законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам
Речь идет об детях-инвалидах и инвалидах с детства, потерявших родителя — участника СВО.

Правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время СВО. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на копию отзыва кабмина.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя — участника СВО, смогут получать двойную пенсию — по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности.

Инициатором рассмотрения документа стала рабочая группа по вопросам спецоперации во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Он напомнил, что по закону сразу несколько пенсий могут получать только некоторые льготники: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. В случае принятия новый закон дополнит список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга.