Худрук рязанского театра кукол стал экспертом премии «Золотая маска»

Отмечается, что в состав жюри входят только те люди, которым профессиональное сообщество доверяет.

Худрук рязанского театра кукол Валерий Шадский стал экспертом премии «Золотая маска». Об этом сообщает официальная группа учреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что в состав жюри входят только те люди, которым профессиональное сообщество доверяет. Их авторитет — результат многолетней творческой и общественной работы.

«Быть экспертом главной театральной премии страны не только большая честь, но и огромный труд, и колоссальная ответственность. Эксперты отсматривают постановки на „родных“ сценах», — написано в посте.