Группе компаний «Автоимпорт» исполнилось 27 лет

На сегодняшний день группа компаний «Автоимпорт» работает в четырех городах и продает более сорока брендов авто.

В понедельник, 15 апреля, группа компаний «Автоимпорт» празднует 27-й день рождения. Компания начала работу в 1997 году, когда был принят первый заказ на автомобильные запасные части из-за рубежа.

На сегодняшний день группа компаний «Автоимпорт» работает в четырех городах и продает более сорока брендов авто. Открылось шестьдесят дилерских центров, одиннадцать площадок для реализации автомобилей с пробегом, сеть магазинов запчастей и собственная студия детейлинга, автошкола, прокат и круглосуточный эвакуатор. В компании работает около двух тысяч человек.

«С начала года в портфеле компании появилось три новых бренда — GAC, HAVAL PRO и SOLARIS. Открылся второй дилерский центр OMODA&JAECOO в Рязани, новый дилерский центр GEELY в Липецке. Мы постоянно развиваемся, чтобы удовлетворять растущий спрос наших клиентов. Придерживаемся мнения, что, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее» — поделились в пресс-службе группы компаний.