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Глава Полянского поселения опровергла информацию о расширении кладбища около Шумаши
Она сообщила, что границы определили еще в 2005 году. Расширять не планируют.

Глава Полянского поселения Жанна Ташнова опровергла информацию о расширении кладбища около Шумаши. Об этом она рассказала РЗН. Инфо в понедельник, 15 апреля.

Она сообщила, что границы кладбища определили еще в 2005 году. Расширять его не планируют. Для недавних работ повторно вызывали кадастровых инженеров. Их привлекали для точного определения актуальных границ.

Ташнова отметила, что работы проводили для того, чтобы новые захоронения были ближе к трассе, подальше от жилых домов.

«Территория, которую по словам жителей затопляет, не подлежит затоплению даже в максимальный паводок. В Оку с кладбища ничего не попадет», — отметила глава поселения.

Она добавила, что территорию ближе к жилым домам никто не трогал. Захоронения предполагается производить по всем правилам и «по розе ветров».

Рязанцы же предположили, что кладбище решили расширить ближе к Оке и озеру Колпино.