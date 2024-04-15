Делегация Рязанской области отправилась с бизнес-миссией в Китай

Делегация Рязанской области отправилась с бизнес-миссией в Китай. Ее возглавил губернатор Павел Малков. Об этом сообщило Министерство экономического развития региона.

Отмечается, что представители восьми предприятий области работают в городах Гуанчжоу и Шанхай. Они проводят переговоры с потенциальными партнерами в формате В2 В, обсуждают вопросы расширения деловых связей, выхода на рынок Китая, поиска дистрибьюторов.

Кроме того, рассматриваются перспективы совместной работы в сферах производства и поставок строительных материалов, приборов измерения и контроля, портативных зарядных станций, медицинских изделий, ИТ-систем контроля качества, товаров для индустрии красоты, а также торговли зерном и масличными культурами.

На Кантонской ярмарке в Гуанчжоу представлен стенд Рязанской области, где презентованы портативные зарядные станции и приборы технического контроля от ООО «Техмашпром» и ООО «Квантрон Групп».

Бизнес-миссия продлится до 17 апреля.