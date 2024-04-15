Бастрыкину сообщат о ходе проверки после избиения подростков в рязанской электричке

Глава СК поручил руководителю Западного МСУТ Павлу Выменцу представить доклад о ходе проверки.

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения подростков в рязанской электричке. Об этом сообщил Информационный центр СК.

«В средствах массовой информации сообщается, что в электричке „Сасово — Рязань“ группа несовершеннолетних избила двоих подростков из-за их внешнего вида. Следственными органами Западного МСУТ по данному факту организована процессуальная проверка», — указано в публикации.

Быстрыкин поручил руководителю Западного МСУТ Павлу Выменцу представить доклад о ходе проверки.

Ранее стало известно о драке в электричке «Рязань — Сасово».