«Аэрофлот» разрешил перевозку животных на соседнем пассажирском кресле

Оплата за дополнительное место будет осуществляться по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.

«Аэрофлот» разрешил перевозку животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания, теперь пассажир сможет перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания. Отмечается, что оплата за дополнительное место будет осуществляться по тарифу за взрослого пассажира.

В компании отметили, что контейнер с животным можно будет разместить только на креслах у иллюминатора, а в течение полета питомец должен оставаться в переноске.