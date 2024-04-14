Задержанный на СВО блогер-миллионник Портнягин признался, что платил налоги по упрощенной схеме

Ранее следователи допросили предпринимателя по делу об уклонении физического лица от налогов и сборов.

Задержанный на СВО блогер-миллионник Дмитрий Трансформатор Портнягин признался, что платил налоги по упрощенной схеме. Как пишет Baza, для этого он разделил бизнес между женой и партнером.

Ранее следователи допросили предпринимателя по делу об уклонении физического лица от налогов и сборов. Портнягин задержан, 15 апреля суд должен избрать ему меру пресечения.

По данным источников Baza, на допросе правоохранители интересовались предпринимательской биографией Портнягина, а в особенности «Клубом 500» — премиальным клубом для предпринимателей, который он организовал. Следователи просили у бизнесмена предоставить список 500, однако Портнягин заявил, что по корпоративным правилам он не может раскрыть список резидентов.

Ранее по статье об уклонении физического лица от налогов и сборов обвиняли и других блогеров-миллионников: Лерчек и Блиновскую.

Фото со страницы Дмитрия Портнягина в ВК.