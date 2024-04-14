Власти сообщили об изменениях в расписании катера из Рязани до Заокского

Новое расписание начнет действовать с 15 апреля.

С 15 апреля изменится расписании передвижения катера из Рязани до Заокского и в обратном направлении. Обновления опубликовали в группе Рязанского района.

«Рязань-Заокское» — 05:45, 14:30, 18:00

«Заокское-Рязань» — 06:35, 15:20, 18:50

«Рязань-Коростово» — 17:30

«Коростово-Рязань» — 06:00

Жителям напомнили, что рейсы ежедневные.

Рязанцев к стоянке катеров по-прежнему будут привозить автобус и ПТС. Отправление:

— от магазина — 06:00, 14:45, 18:15

— от горки — 06:10, 14:55, 18:25.

Также отмечается, что катерные рейсы действуют при определенном превышении отметки уровня воды в Оке, не позволяющей перевозить пассажиров автотранспортом. По маршруту «Рязань — Заокское» — 330 см; по маршруту «Рязань — Коростово» — 440 см.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы — 28-62-05

Телефон районного отдела транспортной инфраструктуры — 28-62-02.