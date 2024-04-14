Виноделы предупредили о росте цен в России
Компания «Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино в России с 13 мая. Об этом пишет РБК.
В фирме отметили, что в основном рост коснется игристых вин «Империал» — 35%, «Русское шампанское „Кошерное“» — 18%, а менее всего — «Русское шампанское» — 7%.
Цены также поднимутся на сидр, джин, коньяк, настойку безалкогольную продукцию.
Повышение цен объясняется расходами на материалы производства, оборудование и логистику, а также ростом акцизов на алкоголь.