В Рязанской области пройдут грозы

Температура воздуха по области ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16° градусов.

В Рязанской области ночью в понедельник, 15 апреля, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, с переходом на западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16° градусов.