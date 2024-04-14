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В Рязани мужчина вышел из машины и ударил по крыше впереди стоящее «Рено»
Диалог длился пару секунд.

В Рязани пассажир Chevrolet Lacetti вышел из машины, подошел к впереди стоящему Renault Logan, поговорил с водителем и ударил по крыше. Ролик, на котором мужчина агрессивно себя ведет, опубликовала группа «ПУВР».

Диалог, которого зрителям не слышно, длился пару секунд. После чего мужчина в желтой куртке бьет по крыше авто. Удар был достаточно сильным, видно, что машина качнулась. После все участники инцидента разъехались.