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В Рязани двое мужчин скончались от передозировки наркотиков

В Рязани двое мужчин скончались от передозировки наркотиков. Об этом 14 апреля РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки на улице Бирюзова между первым и вторым этажом.

Сначала на место приехала реанимация, врачи пытались откачать одного из них, но у них ничего не получилось. Позже за погибшими приехала «труповозка».

На месте работала полиция. По словам очевидцев, погибшие не проживали в доме, а зашли случайно.