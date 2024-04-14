В Рязани двое мужчин скончались от передозировки наркотиков

В Рязани двое мужчин скончались от передозировки наркотиков. Об этом 14 апреля РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки на улице Бирюзова между первым и вторым этажом.

Сначала на место приехала реанимация, врачи пытались откачать одного из них, но у них ничего не получилось. Позже за погибшими приехала «труповозка».

На месте работала полиция. По словам очевидцев, погибшие не проживали в доме, а зашли случайно.