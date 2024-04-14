В Курганской области смыло два моста

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 75 см за сутки и достиг почти пяти метров.

В Курганской области смыло два моста. Деревянный мост, который был установлен на реке Тобол в селе Темляково, несет течением к Кургану. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что уплывший мост может стать причиной затора на реке.

В деревне Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются достать из воды сотрудники МЧС и местные жители.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 75 см за сутки и достиг почти пяти метров.