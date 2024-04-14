В Киеве заявили о поворотном моменте в конфликте из-за новой тактики России

В Киеве заявили о поворотном моменте в конфликте из-за новой тактики России. Об этом пишет 14 апреля «КП» со ссылкой на канал CNN.

Глава киевского Центра исследований энергопромышленности Александр Харченко заявил СМИ, что новая стратегия ВС РФ в виде массированных ракетных ударов по конкретным целям ознаменовала поворотный момент в конфликте,.

По словам Харченко, после зимы украинцы переместили часть систем ПВО от энергетической инфраструктуры на фронт, что привело к более эффективным ударам России.