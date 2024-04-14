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Умерла актриса Инна Головина

Актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина ушла из жизни на 50-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте театра.

«Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение. Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — говорится в сообщении.

Головина родилась 20 сентября 1974 года. Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории, после нескольких лет работы в театрах Саратова и Краснодара окончила ВГИК, в 2003 году была приглашена в Театр имени К. С. Станиславского. Она играла Фриду в «Мастере и Маргарите», Актрису в «Чеховщине», Зинаиду Михайловну в «Иване Васильевиче…» и другие роли. Кроме того, Головина снималась в сериалах «Склифосовский-6″,"Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».