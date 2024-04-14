Трое подростков на одном мотоцикле проехались по центру Рязани

Автор фото назвала их шумахерами

Трое подростков на одном мотоцикле проехались по центру Рязани. Фото опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Вот такие шумахеры гоняют по центральным улицам города, а именно по ул. Вокзальная, Первомайский проспект, в таком составе и нарушая ПДД. Интересно, как-то можно таких гонщиков наказывать, или только когда случится что-то страшное, не дай Бог?», — написала подписчица. (Орфография и пунктуация авторская — ред).