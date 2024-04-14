Среди рязанских охотников распространили информацию о пропавшем в феврале Сергее Пинтелине
Подписчиков попросили обратить внимание в местах охоты на предметы одежды и экипировки из объявления.
Среди рязанских охотников распространили информацию о пропавшем в феврале Сергее Пинтелине. Фото и приметы мужчины опубликовали в группе «Клуб охотников Рязани».
Подписчиков попросили обратить внимание в местах охоты на предметы одежды и экипировки из объявления.
Указано, что при себе пропавший мужчина имел оружие Benelli Vinci.
Авторы объявления пообещали вознаграждение за информацию о Пинтелине.