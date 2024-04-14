Рязанцев стали предупреждать о мошенниках через громкоговорители

На записи говорят, что мошенники могут звонить на телефоны и представляться сотрудниками банка.

Рязанцев стали предупреждать о мошенниках через громкоговорители. Видео с улицы Урицкого опубликовал Telegram-канал «Рязань».

На записи говорят, что мошенники могут звонить на телефоны и представляться сотрудниками банка. В таких случаях надо немедленно прекратить разговор, иначе потом «сотрудники» предложат перевести деньги на «безопасный счет» или оформить кредиты. Также горожанам предложили не обращать внимания, если звонившие будут запугивать собеседников.