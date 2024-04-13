Возле гидроузла Рязанской ГРЭС из воды достали тело рыбака

В пятницу, 12 апреля, около 17:00, в водоеме со стороны Кораблинского района обнаружили труп мужчины. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 12 апреля, около 17:00, в водоеме со стороны Кораблинского района обнаружили труп мужчины. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

К гидроузлу Рязанской ГРЭС прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, следственного комитета и новомичуринские спасатели.

Позже стало известно, что рядом с телом нашли удочку. Сообщается, что 61-летнему рыбаку из Новомичуринска, возможно, стало плохо, он упал в воду и утонул.

Полиция и следователи проводят проверку.