В Шлаковом устроили массовую потасовку

В Рязани на улице Пугачева компания неадекватных мужчин и девушка устроили потасовку. В полиции прокомментировали инцидент.

В Рязани на улице Пугачева компания неадекватных мужчин и девушка устроили потасовку. Об этом сообщает телеграм-канал «аТипичная Рязань 18+".

«Шесть мужиков час делили бабу. В процессе повредили боковое стекло машины и психику жителей», — сообщается в посте.

В полиции прокомментировали инцидент.

Сообщение об этом конфликте поступало в ОМВД по Октябрьскому району Рязани. Сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД.