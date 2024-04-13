Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
12°
Вск, 14
13°
Пнд, 15
12°
ЦБ USD 93.44 -0.28 13/04
ЦБ EUR 99.73 -0.95 13/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
19 846
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
12 293
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
15 683
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
15 837
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Шацком районе в горящем сарае погиб 71-летний мужчина
В селе Ямбирно Шацкого района в пятницу, 12 апреля, сгорела хозпостройка. Погиб мужчина 1952 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Ямбирно Шацкого района в пятницу, 12 апреля, сгорела хозпостройка. Погиб мужчина 1952 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:17. Загорелся деревянный сарай.

Постройка сгорела полностью. Площадь пожара составила 12 кв. м.

На месте работали три автомобиля, шесть человек.