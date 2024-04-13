В Шацком районе в горящем сарае погиб 71-летний мужчина
В селе Ямбирно Шацкого района в пятницу, 12 апреля, сгорела хозпостройка. Погиб мужчина 1952 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Ямбирно Шацкого района в пятницу, 12 апреля, сгорела хозпостройка. Погиб мужчина 1952 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 20:17. Загорелся деревянный сарай.
Постройка сгорела полностью. Площадь пожара составила 12 кв. м.
На месте работали три автомобиля, шесть человек.