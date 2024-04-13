В Рязани засняли женщину, везущую маленького ребенка на электросамокате

«И звание „мать года“ получает рязаночка на арендованном самокате с маленьким ребенком в ногах», — говорится в комментарии к кадрам.

В Рязани заметили женщину, которая везет маленького ребенка на электросамокате. Фото и видео опубликованы в группе «Новости Рязани Вконтакте» в субботу, 13 апреля.

«И звание „мать года“ получает рязаночка на арендованном самокате с маленьким ребенком в ногах», — говорится в комментарии к кадрам.

Напомним, накануне рязанцы заметили женщину-водителя с ребенком на коленях.

Ранее мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов.