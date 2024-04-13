В Рязани уровень Оки понизился еще на 16 сантиметров

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте города в Оке уровень воды понизился на 16 см и составляет 565 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте города в Оке уровень воды понизился на 16 см и составляет 565 см относительно нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС в субботу, 13 апреля.

На контроле находится подтопление шести низководных мостов и восьми участков автодорог, а также 438 приусадебных участков.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.