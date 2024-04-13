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В Рязани состоялся второй общегородской субботник
В Рязани в субботу, 13 апреля, в рамках весеннего месячника по благоустройству прошел второй общегородской субботник.

В Рязани в субботу, 13 апреля, в рамках весеннего месячника по благоустройству прошел второй общегородской субботник. В нем приняли участие 200 сотрудников администрации, представители префектур, муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, горожане, сообщает пресс-служба городской администрации.

Порядок наводили на зеленых зонах: Хлебный сквер, бульвар Космонавтов, Читающий сквер на улице Сельских Строителей, сквер Быстрец на Касимовском шоссе, парк Железнодорожников на проезде Завражного, сквер 50-летия Октября, участок от путепровода на Московском шоссе до разворотного круга на улице Юбилейной, парк Морской Славы, Сквер 26 Бакинских Комиссаров, на улицах Фирсова, 22, корпус 2, Касимовское шоссе между улицами Советской Армии и Тимуровцев, улица Березовая от разворотного круга до Черновицкой и от разворотного круга до улицы Гоголя.

Всего участники субботника убрали более 230 кубометров мусора, сухостоя и древесных отходов. Покрасили 78 лавочек. В работах задействовали 34 единицы техники дирекции благоустройства.

Администрация Рязани поблагодарила всех жителей, принявших участие в уборке.

Следующий субботник запланирован на 20 апреля.