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В Рязани решили создать первый в стране коптер-парк
Проект по созданию первого в стране коптер-парка планируют реализовать в 2024 году в Рязани. По словам вице-президента Федерации гонок дронов России Александра Котова, инвестиции составят около 300 млн рублей, сообщает ТАСС.

Проект по созданию первого в стране коптер-парка планируют реализовать в 2024 году в Рязани. По словам вице-президента Федерации гонок дронов России Александра Котова, инвестиции составят около 300 млн рублей, сообщает ТАСС.

Проект включает в себя спортивную школу пилотирования, образовательный центр, киберспортивный зал, зону лазертага и воркаута, а также плоскостные спортивные площадки и трибуну, сообщил Котов на круглом столе в Грозном.

«Инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей. Реализация проекта создаст условия для подготовки не только спортсменов, но и специалистов-операторов дронов, которые сейчас востребованы в различных сферах экономики. В среднесрочной перспективе планируется, что такие парки будут созданы на территории различных субъектов РФ с целью популяризации гонок дронов и повышения доступности этого вида спорта», — рассказал Котов.

Федерация также представила в Грозном проект программы развития гонок дронов, который предполагает утроить число занимающихся в этой дисциплине спортсменов, а также пропорционально увеличить количество судей и тренеров к 2027 году.

В субботу, 13 апреля, в Грозном стартовал первый Всероссийский фестиваль гонок дронов. В соревнованиях принимают участие 60 человек из 14 регионов страны. В течение двух дней они будут соревноваться в шести дисциплинах.