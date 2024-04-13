В Подмосковье задержали подозреваемого в обливании женщин кислотой

В Подмосковье на территории Люберецкого округа полицейские задержали 31-летнего жителя Монино, которого подозревают в нападении на женщину и 16-летнюю девочку с использованием неизвестной жидкости.

В Подмосковье на территории Люберецкого округа полицейские задержали 31-летнего жителя Монино, которого подозревают в нападении на женщину и 16-летнюю девочку с использованием неизвестной жидкости. Фото опубликовал телеграм-канал «112».

Одну пострадавшую доставили в больницу с химическими ожогами глаз, другую — с ожогом ноги.

Полицейские установили предполагаемого подозреваемого и задержали его. В ближайшее время мужчину доставят в следственные органы, сообщали в МВД.

Возбуждено уголовное дело.