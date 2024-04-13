В мэрии ответили на просьбы рязанцев отключить отопление

Комментарий с аккаунта мэрии опубликован в телеграм-канале губернатора области Павла Малкова.

В рязанской администрации ответили на мольбы горожан отключить отопление. Комментарий с аккаунта мэрии опубликован в телеграм-канале губернатора области Павла Малкова.

«Отключите отопление! Среднесуточная температура уже пять суток значительно выше 8 градусов! Прекратите издеваться над населением за их счет!» — говорится в комментарии жительницы.

В администрации ответили, что настройка системы отопления — это длительный процесс.

«Систему центрального отопления быстро отключить и быстро включить невозможно. Поэтому решение об окончании отопительного сезона всегда принимается с учетом всех прогнозов», — сообщается в ответе.