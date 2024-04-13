В Дагестане три человека погибли в массовой аварии

В Сулейман-Стальском районе вечером в субботу, 13 апреля, столкнулись микроавтобус, грузовая машина и автомобиль Hyundai Solaris, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Три человека погибли и десять пострадали в результате массового ДТП в Дагестане. В Сулейман-Стальском районе вечером в субботу, 13 апреля, столкнулись микроавтобус, грузовая машина и автомобиль Hyundai Solaris, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Погибли три человека, в том числе двое детей. Кроме того, пострадали десять человек, в том числе четыре ребенка, сообщил источник.

Пострадавших госпитализировали. В республиканском минздраве подтвердили, что среди погибших двое детей.

На место происшествия выехал районный прокурор. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.