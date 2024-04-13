В Чебоксарах бабушка убила девятилетнего внука из-за его поведения
В Чебоксарах бабушка убила своего девятилетнего внука из-за того, что была недовольна поведением ребенка. Об этом сообщает SHOT.
В Чебоксарах бабушка убила своего девятилетнего внука из-за того, что была недовольна поведением ребенка. Об этом сообщает SHOT.
Мальчика воспитывали мать с бабушкой, отец живет в Крыму. Днем второклассник остался дома в квартире с бабушкой. Когда мать вернулась с работы из банка, ее сын был мертв. Выяснилось, что 61-летняя женщина задушила внука, пока они были одни. Ей якобы не нравилось, как он себя ведет.
Пенсионерку задержали. Женщина ранее не судима.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.