Три человека погибли в ночном пожаре в Саратовской области
По предварительной информации, 13 апреля соседи заметили пожар в частном доме в селе Ахмат. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание. В доме находились тела троих жителей 54, 57 и 59 лет.
Три человека погибли в результате ночного пожара в Краснокутском районе Саратовской области. Об этом сообщает
По предварительной информации, 13 апреля соседи заметили пожар в частном доме в селе Ахмат. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание. В доме находились тела троих жителей 54, 57 и 59 лет.
Выясняются все обстоятельства происшествия.