Три человека погибли в ночном пожаре в Саратовской области

По предварительной информации, 13 апреля соседи заметили пожар в частном доме в селе Ахмат. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание. В доме находились тела троих жителей 54, 57 и 59 лет.