Мужчина бросил коктейль Молотова в здание правительства во Владимире
По предварительным данным, он задержан. Со злоумышленником работают сотрудники ФСБ.
Во Владимире мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в здание регионального правительства. По предварительным данным, он задержан. Со злоумышленником работают сотрудники ФСБ, сообщает Baza.
Отмечается, что одна бутылка ударилась об окно здания, отрикошетила и упала на землю. Другая бутылка попала в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль. Сообщается, что он принадлежит начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Инны Дыровой. Машина сгорела.
Информацию о задержании мужчины подтверждает РИА Новости.