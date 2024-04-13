Мужчина бросил коктейль Молотова в здание правительства во Владимире

По предварительным данным, он задержан. Со злоумышленником работают сотрудники ФСБ.

Во Владимире мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в здание регионального правительства. По предварительным данным, он задержан. Со злоумышленником работают сотрудники ФСБ, сообщает Baza.

Отмечается, что одна бутылка ударилась об окно здания, отрикошетила и упала на землю. Другая бутылка попала в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль. Сообщается, что он принадлежит начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Инны Дыровой. Машина сгорела.

Информацию о задержании мужчины подтверждает РИА Новости.