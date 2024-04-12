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За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани упал на 13 сантиметров
Он составляет 581 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани упал на 13 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 13 см и составляет 581 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 7 см и составляет 650 см. В Касимове уровень воды в Оке также поднялся на 20 см и составляет 555 см. В Мокше у Кадома уровень воды понизился на 6 см и составляет 627 см.

Отмечается, что 11 апреля в Путятинском районе в результате спада уровня воды в реке Пара произошло освобождение от воды низководного моста вблизи села Летники.

В настоящий момент на контроле МЧС находится подтопление 6 низководных мостов, и 8 участков автодорог и 444 приусадебных участков.