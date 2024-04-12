ВС РФ ударили по военной технике в пригороде Харькова

Также ВС РФ ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию самолетов F-16.

ВС РФ ударили по военной технике в пригороде Харькова. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, российские военные ударили по пригороду Харькова, селу Циркуны, куда ВСУ перебросили военную технику.

Также ВС РФ ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к поставке истребителей F-16.