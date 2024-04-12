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Виталий Артемов встретился с волонтерами, помогающими бойцам в зоне СВО
Артемов отметил важность этой работы, вручил участникам гуманитарных сборов грамоты главы администрации.

Виталий Артемов встретился с волонтерами, помогающими бойцам в зоне СВО. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

"Поблагодарил участников рязанского волонтерского движения, системно помогающими нашим бойцам в зоне СВО. Надежда Лучаева — супруга офицера, в первые дни спецоперации фактически организовала с другими женами военнослужащих производство спальных мешков, Эдуард Новиков — организатор фонда «За Наших», волонтеры которого на постоянной основе доставляют на передовую технику, средства РЭБ, машины и коптеры. Александр Просин — руководитель благотворительного фонда «Форпост», оказывающего помощь защитникам", — отметил Артемов.

Он отметил, что бойцам в зоне СВО помогают тысячи рязанцев. Среди них: активисты ТОС, которые плетут маскировочные сети, педагоги, школьники, сотрудники социальных учреждений.

Артемов отметил важность этой работы, вручил участникам гуманитарных сборов грамоты главы администрации.

Также мэр Рязани посетил производство НПО «Ризур».

«С руководством предприятия в середине февраля мы побывали в подразделении наших бойцов в Запорожской и Херсонской областях и передали помощь двум рязанским полкам, собранную коллективом завода и городским отделением партии „Единая Россия“. На встречах обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться участникам гуманитарных миссий. Договорились о координации совместных действий, чтобы сделать работу по помощи нашим парням максимально эффективной», — заключил Артемов.