«Ведомости»: власти хотят ввести туристический налог по всей России
Предполагается, что налог заменит курортный сбор, который действует лишь в некоторых городах. Приехав в другой регион, нужно будет доплатить примерно 3% от цены проживания в гостинице.
Власти хотят ввести туристический налог по всей России. Об этом сообщает издание «
Предполагается, что налог заменит курортный сбор, который действует лишь в некоторых городах. Приехав в другой регион, нужно будет доплатить примерно 3% от цены проживания в гостинице.
Отмечается, что собранные средства планируется направлять на строительство туристической инфраструктуры.
Внести законопроект в Госдуму планируются уже этой весной.