«Ведомости»: власти хотят ввести туристический налог по всей России

Предполагается, что налог заменит курортный сбор, который действует лишь в некоторых городах. Приехав в другой регион, нужно будет доплатить примерно 3% от цены проживания в гостинице.

Власти хотят ввести туристический налог по всей России. Об этом сообщает издание « Ведомости ».

Предполагается, что налог заменит курортный сбор, который действует лишь в некоторых городах. Приехав в другой регион, нужно будет доплатить примерно 3% от цены проживания в гостинице.

Отмечается, что собранные средства планируется направлять на строительство туристической инфраструктуры.

Внести законопроект в Госдуму планируются уже этой весной.