В Санкт-Петербурге задержали педофила, который изнасиловал шестиклассницу

Он пытался улететь из города.

В Санкт-Петербурге задержали педофила, который изнасиловал шестиклассницу. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Полиция поймала мужчину в аэропорту Пулково. Его задержали вечером 11 апреля.

По словам собеседника телеканала, 21-летний преступник планировал улететь и скрыться. Педофила доставили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге мужчина дважды изнасиловал шестиклассницу.