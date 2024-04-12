В Санкт-Петербурге трамвай сбил группу пешеходов

Три человека получили травмы.

В Санкт-Петербурге трамвай сбил группу пешеходов. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла около метро Приморская. Предварительная причина — неисправность тормозов. Известно о трех пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Некоторых людей доставали из-под состава.

Отмечается, что трамвай был пустым и проходил обкатку.

Авария полностью заблокировала движение по Наличной улице. Маршруты номер 6 и 40 пустили в объезд.

Прокуратура Василеостровского района проводит проверку.

Фото и видео: Telegram-канал «Mash на Мойке»