В Санкт-Петербурге мужчина нашел труп соседа в его квартире

В Санкт-Петербурге мужчина нашел труп соседа в его квартире. Об этом сообщает 78.ru.

Пенсионер нашел тело 53-летнего соседа на улице Турку в Санкт-Петербурге. На теле мужчины было множество синяков. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Полицейские задержали двоих мужчин 64 и 65 лет, один из которых и позвонил в отделение. Они пояснили, что пошли проведать своего приятели и обнаружили его уже мертвым на кровати.

Оба задержанных ранее судимы. В настоящий момент они находятся в следственном изоляторе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.